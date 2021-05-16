Жительнице Кургана уникальным способом поменяли клапан в сердце Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительнице Кургана в Новосибирске провели уникальную операцию на сердце. Врачам для этого не пришлось останавливать сердце и переводить пациентку на искусственное кровообращение. Об этом URA.RU сообщили в ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России (г. Новосибирск).

У 34-летней пациентки из Кургана была дисфункция протеза трехстворчатого клапана сердца, имплантированного в 2016 году. «Операцию выполнили по уникальной щадящей технологии, без использования искусственного кровообращения. Замену искусственного клапана провели через межреберный промежуток. Это первый опыт транскатетерной имплантации протеза трехстворчатого клапана сердца с помощью технологии «клапан-в-клапан», — указано в релизе медицинского медучреждения.

В пятилетнем возрасте у пациентки диагностировали редкий врожденный порок сердца — аномалию Эбштейна. Ранее женщина перенесла пять операций на клапанах сердца. В Новосибирске пациентке установили новый клапан из синтетического полимера — политетрафторэтилена, который прослужит дольше. «Использование данной методики у пациентки достаточно высокого риска поможет вернуть ее к полной физической активности уже через 10—14 дней после вмешательства», — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев.

Ранее URA.RU писало, что тюменские кардиохирурги спасли двухмесячного младенца из Нового Уренгоя. Двухмесячный мальчик поступил со сложнейшим пороком сердца — тетрадой Фалло. Вмешательство провели через прокол вены, без разрезов.

Новосибирские врачи провели уникальную операцию жительнице Кургана Фото ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России