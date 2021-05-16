Главный курганский следователь заработал меньше своего зама

Доходы Богдана Францишко превысили 4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Богдан Францишко по итогам 2020 года задекларировал доход в 4,18 млн рублей. Доходы его заместителя Максима Козлачкова оказались немного выше — 4,26 млн рублей. Декларации руководства регионального СУ СК опубликованы на сайте ведомства.

В собственности Францишко, как и год назад, числятся земельный участок, жилой дом площадью 163,8 кв.м и гараж. У его супруги есть машина Toyota RAV4. В 2019 году доходы Францишко были значительно ниже — тогда он заработал 2,65 млн рублей, но с учетом предыдущего места работы. До октября 2019 года он занимал пост замруководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК.

Доходы Козлачкова также выросли. По итогам 2019 года он отчитывался о доходах в 2,93 млн рублей. В его собственности — половина земельного участка и половина жилого дома площадью 110 кв.м, квартира, доли еще в двух квартирах, гараж и автомобиль Volkswagen Tiguan. Годом ранее в декларации Козлачкова была другая машина — Nissan Qashqai.

У первого замруководителя курганского СУ СК Дмитрия Цымбаленко доходы уменьшились до 3,8 млн рублей (в 2019 году — 4,03 млн рублей). У него есть земельный участок, квартира площадью 99,4 кв.м, а также кроссовер Nissan X-Trail.

Ранее прокурор Курганской области Андрей Назаров отчитался о доходе в 18,3 млн рублей по итогам 2020 года. В ведомстве поясняли, что в его декларацию включены доходы от продажи недвижимого имущества. Начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский по итогам 2020 года заработал 2,6 млн рублей.