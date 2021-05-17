Из-за пожаров закрыто движение на трассе Екатеринбург—Тюмень

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
Трассу заволокло дымом Фото:

Движение на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень перекрыто из-за лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Со 123-го по 143-й км движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов», — сообщили в ведомстве.

Водителям рекомендовали соблюдать осторожность. Из-за задымления обзор может быть ограничен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. В Свердловской области за первые пять дней мая зафиксировано около 50 природных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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