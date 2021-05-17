Совет при Ростуризме назвал новое популярное место отдыха россиян

Россияне стали активно ездить на отдых в Абхазию. Это произошло из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения со многими туристическими странами в пандемию, рассказал в беседе с URA.RU председатель Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Дмитрий Давыденко.
«В Абхазии все битком. Там, как в Сочи, все занято просто», — подчеркнул Давыденко. Спикер добавил, что для россиян сейчас также доступен отдых в трех направлениях. «Пока открыта у нас Куба, Мальдивы, Сейшелы. Куба продается нормально. Мальдивы, Сейшелы — это премиум-отдых, это очень дорого. Говорить о массовом потоке туда не приходится», — подчеркнул он.
Спикер отметил, что россияне сейчас больше всего ждут открытия границ с Египтом и Турцией. Если это произойдет, направления станут одними из самых популярных летом. Другие страны похвастаться такой популярностью не могут. «Танзания — это зимнее направление, она будет востребована зимой, начиная с осени. Португалия достаточно эксклюзивное, редкое, не очень популярное у россиян направление», — отметил Давыденко.
Ранее в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщили, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. А путешественники и турагентства ожидают расширения авиасообщения в балканском направлении. Как рассказал URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, список самых желанных стран возглавляет Болгария.
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