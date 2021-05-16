16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

Жителей пригорода Тюмени эвакуировали из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу
Тюменцев эвакуируют из-за сложной пожароопасной обстановкой Фото:

Жителям поселка Винзили (Тюмень), чьи дома находятся около областной клинической психиатрической больницы, предложили добровольную эвакуацию. Вывоз жителей из населенного пункта связан со сложной пожароопасной обстановкой в районе.

«В поселке Винзили Тюменского района проведена добровольная эвакуация граждан, которые проживают вблизи областной клинической психиатрической больницы. Все желающие вывезены во временные пункты эвакуации: школу и дом культуры», — передает пресс-служба администрации Тюменского района.

Некоторые жителей отказались покидать свои дома. На случай их эвакуации в безопасное место предусмотрен транспорт, указано в обращении.

11 мая в Тюменской область ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса. Также появилось видео страшного пожара на трассе Екатеринбург—Тюмень.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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