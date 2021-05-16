Жителей пригорода Тюмени эвакуировали из-за пожаров

Тюменцев эвакуируют из-за сложной пожароопасной обстановкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям поселка Винзили (Тюмень), чьи дома находятся около областной клинической психиатрической больницы, предложили добровольную эвакуацию. Вывоз жителей из населенного пункта связан со сложной пожароопасной обстановкой в районе.

«В поселке Винзили Тюменского района проведена добровольная эвакуация граждан, которые проживают вблизи областной клинической психиатрической больницы. Все желающие вывезены во временные пункты эвакуации: школу и дом культуры», — передает пресс-служба администрации Тюменского района.

Некоторые жителей отказались покидать свои дома. На случай их эвакуации в безопасное место предусмотрен транспорт, указано в обращении.

11 мая в Тюменской область ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса. Также появилось видео страшного пожара на трассе Екатеринбург—Тюмень.