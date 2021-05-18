Климатологи заявили о бедствии из-за погодных аномалий в мае

Майская жара спровоцировала лесные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские леса не могут быстро подстроиться к майским аномалиям, когда температура воздуха в части регионов РФ достигает +30 градусов, что приводит к большому количеству пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

«Сейчас летняя температура 30 градусов — немножко высоковато для мая месяца. Это такие температурные аномалии. К сожалению, леса не могут быстро подстроиться. Сосны, ели — они выросли в той климатической зоне, когда они еще были семенами, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным», — подчеркнул Карнаухов.

Ведущий научный сотрудник отметил, что из-за высоких летних температур в мае начали раньше цвести различные растения. «Уже устоявшийся тренд, что смещается период вегетации разных растений. Они раньше начинают цвести, раньше листья распускаются, раньше птицы прилетают, майские жуки в апреле летают», — добавил он.

В беседе с URA.RU климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса. «Это страшно. Это пожары. Бросают вон стеклышки даже в городе — это к возгоранию может приводить. Стеклышки, как линзы, что в лесу, что где-то. Сейчас мы спасаемся, хоть ночью прохладно, а вот если в июле, когда температура выше 20 градусов, то это, конечно, аномально», — подчеркнула она.

Ранее метеоролог Тишковец заявил о том, что российские регионы ждет рекордная жара, которой не было 124 года. В дневные часы воздух нагреется до +30 градусов.