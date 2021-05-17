17 мая 2021
16 мая 2021
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14 мая 2021

Ученые рассказали о загадочном черепе, найденном в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кости доисторических животных находят на Ямале регулярно, однако не этого вида Фото:

Череп «древнего хищника», найденный жителем ЯНАО Константином Левчиком в окрестностях вахтового поселка Ямбург, принадлежит белухе — морскому млекопитающему, которое часто заплывает в Обскую губу. Об этом журналистам рассказали специалисты окружного Музейно-выставочного комплекса (МВК) имени И.С Шемановского.

О находке сообщил журналистам один из местных жителей, катавшийся на снегоходе в окрестностях Ямбурга. Странный, по его мнению, череп «динозавра», с остатками мягких тканей и сохранившимися зубами, он сразу решил передать специалистам.

«Это современный вид, который обитает в водах океана», — сообщила заведующая отделом гуманитарных исследований МВК имени Шемановского Евгения Хозяинова в сюжете на телеканале «Вести-Ямал». Специалист отметила, что многие ошибочно принимают останки современных морских млекопитающих за доисторических животных — они действительно могут напоминать «какого-то древнего звероящера».

Между тем, в ЯНАО регулярно находят останки действительно доисторической фауны. Так, в июле 2020 года был обнаружен мамонт, возраст которого составляет более 20 тысяч лет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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