Мятежный политик нашел способ вернуться на челябинские праймериз

Илья Мительман оспорит решение однопартийцев в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат гордумы Челябинска Илья Мительман оспорит в Москве свое исключение из участников праймериз по выборам в Госдуму. Об этом 18 мая рассказал URA.RU сам политик.

«Решение регионального оргкомитета по проведению праймериз, наконец, опубликовано. Теперь я и мои юристы начинаем готовить его обжалование в федеральном оргкомитете», — заявил URA.RU Мительман.

Мительмана исключили из участников предварительного голосования 14 мая, сразу после окончания приема заявлений от потенциальных участников. Предполагалось, что поводом станут обвинения в подкупе избирателей — однако они не подтвердились. Причиной стало нарушение партийной дисциплины: во время отчета главы Челябинска Натальи Котовой перед депутатами гордумы Мительман, вопреки мнению фракции ЕР, поставил «неуд» мэру.

«Голосуя вопреки решению депутатского объединения партии, ставя личные интересы превыше интересов партии, подвергая публичной критике представителей исполнительной власти, чьи действия поддерживаются партией, Мительман И. С. нанес ущерб политическим интересам „Единой России“ и скомпрометировал ее в глазах рядовых жителей Челябинска и Челябинской области», — говорится в решении регионального оргкомитета по праймериз. Именно его намеревается оспорить Мительман.

Сам он не согласен с тем, что нарушил партийную дисциплину. «Я лишь выразил свое мнение и мнение избирателей о работе Котовой», — заявил URA.RU политик. «По регламенту о депутатских объединениях депутат гордумы обязан голосовать согласно консолидированному решению фракции. Если у него есть особое мнение, он должен поставить об этом фракцию в известность. В данном случае — на ее заседании перед отчетом главы. Однако Мительман не предупредил однопартийцев, что откажется принять отчет главы Челябинска», — пояснил URA.RU спикер гордумы Андрей Шмидт.