«Красное&Белое» переходит к новому владельцу

Магазины сети «Красное&Белое» будут управляться ПАО «Магнит» Фото: Илья Московец © URA.RU

Часть активов алкосети «Красное&Белое», основанной миллиардером из Челябинска Сергеем Студенниковым, которая находится под управлением розничной сети «ДИКСИ» переходит к новому владельцу. ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, собирается приобрести сеть магазинов. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

«Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат „магазин у дома“, — говорится в сообщении. — В рамках сделки „Магнит“ также приобретет 5 распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м., в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области».

Речь идет о соглашении с Mercury Retail Group Limited (Кипр), с выкупом 100% акций. Эта компания владеет большинством фирм, работающих под брендом «К&Б» в России. Изначально собственником была «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», в этом оффшор выведены активы Студенникова после слияния с торговыми сетями «Дикси» и «Бристоль». В марте 2020 года компания переименована в Mercury Retail Group Limited. Согласно данным сервиса СБИС, по ее управлением находится 36 фирм в России, сети «Красное&Белое», в том числе во всех регионах УрФО и в Пермском крае.

«Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам», — говорится в сообщении ПАО «Магнит». Сделку планируется закрыть 31 августа.

В личной собственности Студенникова остается 22 фирмы. Четыре актива сейчас ликвидируются. URA.RU направило запрос в «Красное&Белое» с просьбой прокомментировать, как скажется сделка с «Магнитом» на активах компании. Ответ на запрос к моменту публикации не поступил.