Осужденного стрелка Шамсутдинова отправили в Тюменскую область

Рамиль Шамсутдинов этапирован к месту отбывания наказания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменский стрелок Рамиль Шамсутдинов этапирован в Тюменскую область, где он будет отбывать наказание. Об этом URA.RU рассказал адвокат Равиль Тугушев.

Срочник Рамиль Шамсутдинов был осужден за массовый расстрел сослуживцев в воинской части под Читой. Преступление произошло в октябре 2019 года, суд по делу состоялся 21 января 2021 года.

«Сегодня мне сообщили, что Рамиль Шамсутдинов этапирован в Тюменскую область. В какой конкретно колонии он будет отбывать наказание, пока неизвестно. В регион он прибудет примерно через полторы недели, после — пройдет карантин, и уже потом сможет встретиться с отцом», — рассказал URA.RU один из адвокатов тюменского стрелка Равиль Тугушев.

Защитник также добавил, что сегодня было получено мотивированное решение по апелляции, прошедшей 21 апреля. Тогда суд принял решение не удовлетворять требования как стороны защиты, так и пострадавших.

Приговор Шамсутдинову оставили без изменений — 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Будут ли адвокаты обжаловать решение пока неизвестно.

«Рамилю сначала нужно встретиться с отцом, совместно все обсудить и выработать позицию. Мы также не знаем пока, будут ли подавать кассацию потерпевшие. В любом случае, на эти действия есть еще более пяти месяцев, срок — до 21 октября», — в разговоре с агентством пояснил адвокат.