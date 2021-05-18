Офтальмолог раскрыла опасность выбора плохих солнцезащитных очков

Татьяна Шилова отметила, что черные очки без защиты могут стать причиной серьезных заболеваний глаз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неверный выбор солнцезащитных очков может привести к катаракте, повреждению роговицы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«У людей очень часто создается ощущение, что чем темнее очки, тем они лучше защищают от ультрафиолета. Это ложное мнение. Потому что очки могут быть полностью черными и пропускать ультрафиолет. Вот в этом случае очки будут очень опасны, потому что под темными линзами у нас расширяется зрачок, естественная защита уменьшается, и ультрафиолетовые лучи свободно начинают проникать в глубокие оптические среды, достигать сетчатки и могут стать причиной катаракты, повреждения роговицы», — подчеркнула Шилова.

Доктор наук отметила, что при выборе солнцезащитных очков, нужно обращать внимание на степень защиты от излучений. «400 — это максимальная степень защиты. То есть глаза будут на 100% защищены от ультрафиолетовых лучей этими линзами», — добавила Шилова. Что касается степени затемнения, то линзы делятся на четыре категории. «1, 2 — рекомендуются для ношения в городских условиях, это линзы более светлые. 3, 4 —мы рекомендуем носить у моря или в горах», — добавила она. Очки второй группы эксперт посоветовала носить и в городской среде при повышенном уровне ультрафиолетового излучения.

«Если очки некачественные, то лучше их вообще не надевать. Потому что наша естественная защита — зрачок, — при ярком свете сужается до минимальных величин и отсекает ненужную часть солнечного излучения. Но это в том случае, если естественные механизмы работают хорошо, если не очень, то есть риск повреждения внутриглазных структур», — добавила Шилова.

О высоком уровне ультрафиолетовых излучений ранее предупредили в Гидрометцентре РФ. Врачи-онкологи отметили, что длительное пребывание на солнце может спровоцировать развитие рака кожи.