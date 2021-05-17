Школьники ЯНАО страдают от духоты из-за нового запрета властей

В целях безопасности в школах Надыма запретили открывать окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за неудачной шутки подростка в школах Надыма (ЯНАО) запретили открывать окна и проветривать классы во время уроков. Теперь школьники вынуждены учиться в духоте, сообщила URA.RU ученица одной из городских школ на правах анонимности.

«Я учусь в школе №9 в Надыме. С окон второго и третьего этажа сняли ручки из-за случая в шестой школе, где ученик залез на окно ради веселья. Во время перерывов между уроками кабинеты проветривают, но не всегда. Во время самих уроков изредка проветривают, но во время занятий становится очень жарко, температура выше комнатной», — рассказала агентству ученица.

По словам школьницы, из-за духоты ученики жалуются на головокружение и боли. «Был случай, что у ученицы поднялось давление из-за духоты. И в медпункте были вынуждены отправить ее домой. Такие условия для обучения становятся невыносимыми», — добавила девушка.

В департаменте образования ЯНАО агентству ответили, что в школах соблюдаются требования СанПиН. «В соответствии с требованиями СанПиН, проветривание в учебном кабинете можно проводить только при отсутствии детей, открывая окно в поворотно-откидном положении либо используя форточку», — прокомментировали ситуацию в ведомстве. За нарушения требований в школе №6 были оштрафованы ответственные лица. В департаменте не ответили, будут ли как-то решать данную проблему.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ЯНАО после ЧП в Казани усилят меры безопасности. На территорию школ региона запретят вход посторонним людям, а въезд машин будет разрешен только по соответствующему разрешению.