В России не будут судить ФСБ из-за «отравления» Навального

Блогер не вышел на видеосвязь из колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Защита блогера Алексея Навального подала жалобу из-за отказа возбуждать уголовное дело против сотрудников Федеральной службы безопасности из-за гипотетического отравления истца. Судья Владимир Краснов ее отклонил.

«Решение 235 гарнизонного военного суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит решение РИА «Новости».

Сообщается также, что сам блогер, находящийся в покровской колонии, участвовать в заседании суда отказался. Его юристы не явились в суд, передает « Царьград» .

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме якобы были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Американская разведка прямо обвинила ФСБ РФ в отравлении Навального, а власти ввели санкции против 14 российских организаций «из-за производства биологического и химического оружия».

Ранее суд приговорил блогера к 3,5 года лишения свободы. Причина — нарушение условий испытательного срока — после вынесения условного приговора он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, и наказание заменили на колонию.