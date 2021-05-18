Будущему прокурору Челябинской области дали первое поручение

Прокурора Карелии Карена Габриеляна, которому предстоит возглавить аналогичное ведомство в Челябинской области, попросили на новом месте уделять особое внимание надзору за соблюдением экологического законодательства. С такой просьбой к нему обратился челябинский сенатор Олег Цепкин 18 мая, на заседании трех комитетов Совета Федерации, где согласовали кандидатуру Габриеляна на новый пост. Трансляция заседания была доступна в интернете.
«Челябинская область — это ярко выраженный промышленный регион, и даже в плане экологии есть отличие от Карелии», — заявил Габриеляну Цепкин, отметив, что область является пилотной для ряда нацпроектов, в том числе «Экологии». Сенатор попросил, чтобы Габриелян уделял особое внимание снижению выбросов промышленных предприятий, а также проследил, как идет рекультивация свалок в Челябинске и Магнитогорске.
За согласование Габриеляна проголосовали единогласно. «Обстоятельств, препятствующих назначению не установлено», — заявил сенатор Андрей Клишас, который вел заседание. В адрес Габриеляна было высказано много лестных слов от регионов, где он раньше работал. Все отмечали профессионализм прокурора. Сам он поблагодарил сенаторов за доверие.
До конца мая будет подписан указ президента Владимира Путина о назначении и новый прокурор приедет в Челябинск к постоянному месту службы. В Карелии Габриелян подписывал обвинительные заключения в отношении руководителей самого высокого уровня.
Место прокурора Челябинской области стало вакантным в январе, когда ушел в отставку Виталий Лопин. Сейчас Лопин работает в структурах Русской медной компании.
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