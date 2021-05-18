ЦБ раскрыл последствия ликвидации банка «Нейва»

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Челябинский офис банка Нейва. Челябинск, банк нейва, нейва банк
Банк «Нейва» лишился лицензии 16 апреля Фото:
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Банку «Нейва», у которого ЦБ отозвал лицензию, будет грозить банкротство, если в процессе ликвидации юрлица окажется, что стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ.

«При выявлении в ходе проведения процедуры ликвидации кредитной организации недостаточности стоимости ее имущества ликвидатор обязан направить в арбитражный суд заявление о признании кредитной организации банкротом», — пояснили в пресс-службе управления. Там уточнили, что расчеты с кредиторами начнутся только после решения суда о ликвидации «Нейвы» и согласования с ЦБ промежуточного ликвидационного баланса.

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Сейчас кредиторы не могут судить о стоимости имущества «Нейвы». Временная администрация, в течение месяца изучавшая финансовое положение банка, не предоставила им итоговый отчет, рассказала URA.RU Светлана Корабель, управляющий партнер юридического агентства «Юс Когенс», представляющего интересы «Нейвы». «В случае ликвидации у ЦБ и временной администрации формально нет обязанности публиковать заключение», — уточнила она.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов URA.RU сообщили, что клиентам «Нейвы» продолжают возвращать их деньги в виде страховых выплат. Возмещение на данный момент получили 80% вкладчиков, общая сумма — 4,45 млрд рублей.

Центробанк отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы». В середине мая ЦБ обратился в суд с требованием ликвидировать «Нейву», о чем ранее просили кредиторы банка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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