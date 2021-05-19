В РФ создают средство, защищающее после контакта с COVID-больными

Препарат для ингаляций «Мир 19» проходит вторую стадию клинических испытаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разрабатываемый российский препарат «Мир 19» поможет в профилактике коронавируса. Лекарство должно остановить развитие заболевания у человека в случае его встречи с зараженными COVID-19. Об этом заявили URA.RU в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ.

«Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что в свою очередь не позволяет вирусу размножаться в клетках», — подчеркнули в ФМБА РФ.

Сейчас препарат проходит вторую стадию клинических испытаний. «Разрабатывается ингаляционная форма введения препарата посредством небулайзера — таким образом, действующее вещество будет попадать в клетки респираторного тракта, которые являются основной мишенью вируса», — отметили в агентстве. Если эффективность «Мир 19» будет доказана, его выпустят также в виде спрея. Завершить все испытания ученые планируют в этом году.

В ФМБА РФ подчеркнули, что, учитывая постоянную мутацию SARS-CoV-2, победить COVID-19 можно только при соблюдении всех условий: разработка и введение противовирусных препаратов, всеобщая вакцинация, соблюдение гражданами правил гигиены и социального дистанцирования.

Ранее руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что зарегистрировать «Мир-19» агентство планирует летом. О необходимости разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса говорили вирусологи.