В РФ создают средство, защищающее после контакта с COVID-больными

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, носилки, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
Препарат для ингаляций «Мир 19» проходит вторую стадию клинических испытаний Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Разрабатываемый российский препарат «Мир 19» поможет в профилактике коронавируса. Лекарство должно остановить развитие заболевания у человека в случае его встречи с зараженными COVID-19. Об этом заявили URA.RU в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ.

«Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что в свою очередь не позволяет вирусу размножаться в клетках», — подчеркнули в ФМБА РФ.

Сейчас препарат проходит вторую стадию клинических испытаний. «Разрабатывается ингаляционная форма введения препарата посредством небулайзера — таким образом, действующее вещество будет попадать в клетки респираторного тракта, которые являются основной мишенью вируса», — отметили в агентстве. Если эффективность «Мир 19» будет доказана, его выпустят также в виде спрея. Завершить все испытания ученые планируют в этом году.

В ФМБА РФ подчеркнули, что, учитывая постоянную мутацию SARS-CoV-2, победить COVID-19 можно только при соблюдении всех условий: разработка и введение противовирусных препаратов, всеобщая вакцинация, соблюдение гражданами правил гигиены и социального дистанцирования.

Ранее руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что зарегистрировать «Мир-19» агентство планирует летом. О необходимости разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса говорили вирусологи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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