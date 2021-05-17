Гордума Кургана определилась со сроками выборов нового мэра

Нового главу Кургана городская дума может избрать в июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы нового главы Кургана могут состояться в июле. Конкурс по отбору кандидатур на этот пост городская дума должна объявить до середины июня, рассказал URA.RU председатель гордумы Игорь Прозоров.

«В течение месяца с момента сложения полномочий главы мы должны объявить конкурс, конкурсные процедуры проходят в течение полутора месяцев. До 12 июня мы должны объявить конкурс. И в течение полутора месяцев после объявления конкурс проходит. Есть регламентные процедуры, которые мы всегда выполняем, они предусматривают именно эти сроки», — заявил Прозоров. При этом он отметил, что конкретные даты проведения конкурса и выборов мэра еще не определены.

Экс-глава Кургана Андрей Потапов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 12 мая, сообщало ранее URA.RU. После отставки Потапов заявил, что новый мэр Кургана должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней, если он хочет достичь результата. Нового главу должна выбрать городская дума по итогам конкурса.

Временно исполняющей полномочия главы Кургана назначена заместитель мэра по соцполитике Елена Ситникова. Ее же называют одним из претендентов на пост главы города. Другими возможными кандидатами, по данным инсайдеров, являются руководитель МУП «Специализированное дорожное предприятие» Иван Ситников и бывший депутат из Нефтеюганска Евгений Востриков.