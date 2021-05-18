Часть россиян получит право на досрочную пенсию

Работающие на Крайнем Севере смогут досрочно получать пенсию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неполные рабочие дни на Крайнем Севере будут включаться в общий стаж для назначения досрочной пенсии. Об этом сообщили в Министерстве труда России.

«Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости», — говорится в обращении Минтруда. Сейчас работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается на Севере при назначении досрочной пенсии.

Для работников на Севере также действуют льготы, в частности, районные коэффициенты в 200% и специальные северные надбавки. Кроме этого, продолжительность отпуска на Крайнем Севере больше, чем стандартные 28 дней. Это связано с ненормированным рабочим днем, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее в Пенсионном фонде России советовали готовиться к пенсии за два года до наступления пенсионного возраста. Иначе при оформлении может быть учтен не весь трудовой стаж.