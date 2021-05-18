У южных границ России назревает война

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, пресса, развалины дома, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, press, военкорр, военный журналист
Минобороны Армении снова готовится к войне Фото:

Вооруженные силы Армении готовы силовым путем вытеснить войска Азербайджана из Сюникской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

«Если мирное решение в разумные сроки найдено не будет, то есть если азербайджанские военные не вернутся на свои исходные позиции без предварительных условий, Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силовым», — передает сообщение оборонного ведомства «Sputnik Армения».

Там подчеркнули, что считают неприемлемым любое посягательство на суверенные территории страны. Именно поэтому азербайджанские войска обязаны покинуть страну.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию. Ио премьер-министра Армении Никол Пашинян просил у лидера России Владимира Путина помощи. Ему необходима военная поддержка из-за обострения ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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