Курганские дольщики остались без денег и жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дольщики, которые вложили деньги в строительство дома №12 на ул. Бульвар Солнечный в Кургане, считают, что их обманули. Сейчас люди остались без квартир и без денег. В ситуации оказались замешаны банкир и застройщик. Подробности URA.RU рассказал один из дольщиков на условиях анонимности и предоставил документы — решения судов и обращения к силовикам.

Дом начал строиться в 2008 году. Затем компания-застройщик (ООО «Строй-стандарт) обанкротилась, а директора (Александра Бабицына) судили за мошенничество. Потерпевшими признаны 10 человек. «После этого банкир и известный в Кургане застройщик создали кооператив, куда вступили дольщики. Но учредители кооператива единолично решили обанкротить и его. Когда мы стали разбираться, оказалось, что деньги за квартиры, как дольщики ни банкир, ни застройщик не вносили», — пояснил житель Кургана.

Заподозрив мошенничество, дольщики обратились в СУ СКР по Курганской области, чтобы действия банкира и застройщика проверили. Четыре отказа в возбуждении уголовного дела дольщики обжаловали через суд. «Суд признал, что банкир и застройщик не являются потерпевшими (по решению суда по мошенничеству директора). Следователям возвращали отказы, чтобы они разобрались, но последний отказ суд признал законным. Хотя непонятно, кому отвечал СУ СК, и доводы противоречат вступившему в силу решению суда», — уточнил дольщик.

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области URA.RU прокомментировали, что обращение редакции было рассмотрено. «В соответствии со статьей 40 ФЗ „О СМИ“ [„Отказ и отсрочка в предоставлении информации“] и ст. 161 УПК РФ [„Недопустимость разглашения данных предварительного расследования“] запрашиваемая информация предоставлена быть не может», — ответили в силовом ведомстве.