В Тюменской области женщину с коляской выгнали из храма

Жительнице Тобольска запретили находиться в храме с коляской Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) прихожанку одного их храмов выгнали из-за того, что она пришла туда с маленьким ребенком, который находился в коляске. Об этом женщина рассказала в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По ее словам, женщину попросили покинуть храм сразу после того, как она купила свечи в церковной лавке.

«Вчера меня выгнали из церкви из-за того, что я вошла с коляской. Главное, свечи продали, и выгнали: налетели тетки, орали, пока я не вышла! Я, конечно, в конфликт не вступала, расплакалась, и спокойно вышла! Даже молитву не дали дочитать. Теперь назревает вопрос: для кого наша вера? Уж точно не для матери с ребенком! Интересно, инвалидов тоже выгоняют?», — написала анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей осудили поведение служащих храма. «Меня тоже выгоняли из церкви в Кремле, теперь даже туда заходить не хочется. Хожу в церковь у кладбища, там к прихожанам отношение очень хорошее», — заявила Любовь Попова. «Я с автором согласна. Есть в церквях такие бабульки считающие что мы приходим к ним домой лично, а не в божий дом!», — отметила Мария Редикульцева. «Меня тоже выгоняли из этой церкви. За то, что в — 40 зашла в теплом лыжном костюме. Выгонял старый священник, обращаясь на ты. Эти люди и эти правила не имеют ничего общего с верой. Не расстраивайтесь!», — пояснила Лилия Майорова.

В представительство Тобольской митрополии направлен запрос. На момент написания новости, ответ на него не получен.