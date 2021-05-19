В мэрии Тюмени не исключают возникновения пробок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Исторический центр Тюмени будет перекрыт для общественного транспорта 30 мая из-за проведения полумарафона «ЗабегРФ». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

Согласно схеме, перекрыт будет участок в квадрате улиц Республики, Перекопской и Луначарского в районе корпуса Тюменского индустриального университета (бывшего строительного университета). «30 мая с 06.00 до 16.30 общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда», — добавили в мэрии.

В администрации также не исключили возможность возникновения пробок на перекрытом участке. «В движении транспорта возможны затруднения», — отметили власти.

Фото: администрация Тюмени