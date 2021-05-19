Фрагмент кирпичной кладки осыпался на землю (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственные органы проводят проверку по факту частичного обрушения стены общежития на улице Достоевского в Кургане. Кирпичная кладка осыпалась в туалете, расположенном на первом этаже, сообщает региональное следственное управление СК России.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о разрушении фрагмента кирпичной стены на первом этаже четырехэтажного общежития, расположенного по улице Достоевского в городе Кургане», — говорится в сообщении. В ходе доследственной проверки сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за обслуживание здания.

К настоящему времени следователь уже осмотрел место происшествия. Он установил, что в течение длительного времени стена санузла подмывалась канализационными стоками, что могло стать причиной обрушения. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов дома расселили.

Фото: СУ СК России по Курганской области