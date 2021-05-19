19 мая 2021

В курганском общежитии обрушилась стена туалета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург
Фрагмент кирпичной кладки осыпался на землю (архивное фото) Фото:

Следственные органы проводят проверку по факту частичного обрушения стены общежития на улице Достоевского в Кургане. Кирпичная кладка осыпалась в туалете, расположенном на первом этаже, сообщает региональное следственное управление СК России.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о разрушении фрагмента кирпичной стены на первом этаже четырехэтажного общежития, расположенного по улице Достоевского в городе Кургане», — говорится в сообщении. В ходе доследственной проверки сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за обслуживание здания.

К настоящему времени следователь уже осмотрел место происшествия. Он установил, что в течение длительного времени стена санузла подмывалась канализационными стоками, что могло стать причиной обрушения. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов дома расселили.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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