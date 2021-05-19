Из расписания пермского аэропорта исчезли рейсы в Египет

Royal Flight еженедельно осуществляет вылеты из Перми в Каир, но информации об этом нет на сайте аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из расписания рейсов на сайте международного аэропорта «Пермь» исчезла информация о прямых вылетах в Каир. В пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что это может быть связано с обновлением информации. О возможной отмене еженедельных рейсов авиакомпании Royal Flight, которые ранее значились в расписании, там ничего не сказали.

«Скорее всего, расписание в доработке, возможно, завтра уже обновят», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта. В расписании сейчас присутствует информация лишь об одном рейсе в Египет, который должна выполнить авиакомпания Azur Air 31 мая.

На горячей линии туроператора Coral-travel, который формирует пакетные туры из Перми в Египет, сообщили, что авиакомпания Royal Flight продолжит осуществление прямых вылетов в Каир. «На сайте пермского аэропорта возникли технические проблемы, когда обновляли расписание, поэтому информация о вылетах там не отображается» — сообщили там.

URA.RU рассказывало, что авиакомпания Azur Air начнет осуществлять прямые перелеты из Перми в столицу Египта с 31 мая. А с начала мая 2021 года вылеты из пермского аэропорта в Каир начала проводить Royal Flight. За два дня до первого вылета стоимость пакетного отдыха на двоих в Каире была снижена из-за низкого спроса на это направление.

На сайте пермского аэропорта есть информация лишь об одном прямом рейсе из Перми в Египет Скрин: aviaperm.ru