Путин одобрил предложение ЕР дать важный статус 11 городам России

Президент согласился с предложением о присваивании статуса «Города трудовой доблести» новым городам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака присвоить почетное звание «Города трудовой доблести» 11 городам. Среди них два города УрФО: Тюмень и Каменск-Уральский.

«Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку — это касается и присвоения почетных званий», — сказал Владимир Путин в ходе оргкомитета «Победа», трансляция которого ведется на телеканале «Россия 1». Президент отметил, что знает о проработке такого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах.

На заседании оргкомитета «Победа» Турчак предложил присвоить звание «Города трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. По его словам, все города этого достойны, что подтверждается и экспертным заключением Российской академии наук. Также Турчак заявил, что к сентябрю список городов-претендентов может быть расширен.

Город трудовой доблести — почетное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая, а также в День города. Ранее Путин присваивал звание 20 городам. В список вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.