18 мая 2021

Синоптики: когда в Свердловскую область придет похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшую неделю свердловчан ждут дожди Фото:

Аномальная жара в Свердловской области спадет к началу новой рабочей недели. С 24 мая в регионе начнутся дожди, а воздух станет гораздо прохладнее. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«В ближайшие дни, включая выходные, будет тепло, достаточно жаркая погода. А потом станет попрохладнее, температуры пойдут на снижение. Днем будет ориентировочно 20 градусов тепла, по ночам — на уровне 10-13 градусов», — поделилась прогнозом Шепоренко. Пока специалисты не прогнозируют более низкие температуры.

По словам синоптика, в это же время свердловчанам стоит ждать осадков: «Почаще начнут перепадать дожди. Больших осадков не видно, но увлажнение все же начнется». Шепоренко добавила, что засушливость, которая установилась в области, является чрезвычайной и природе нужны осадки.

19 мая в Екатеринбурге наступило небольшое похолодание: с 28 градусов температура понизилась до 18-20. По данным синоптиков, это снижение кратковременное, и уже 20 мая в городе вновь потеплеет до 30 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жара на Урале продержится до конца недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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