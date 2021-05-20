Детям из ЯНАО и ХМАО поставили условие для отдыха в Тюмени

Без теста на коронавирус детей из ЯНАО и ХМАО не пустят в тюменские лагеря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы попасть в детские лагеря Тюменской области жителям ЯНАО и ХМАО придется сдавать тест на коронавирус. При этом тюменцам сдавать его не нужно. Об этом URA.RU сообщила президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения региона «Мы вместе» Лариса Шилова.

«В прошлом году все дети заезжали в лагеря с результатами ПЦР (один из методов тестирования на коронавирус — прим.ред.). В этом году нашим, тюменским детям такая справка не нужна. Только справка об их окружении за 21 день», — рассказала URA.RU Шилова.

По ее словам, требование о тестировании на COVID-19 все же сохраняется для других детей. В том числе для тех, кто приедет в регион из ЯНАО и ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области будет работать программа кэшбэка на детский отдых. Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки.