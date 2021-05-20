Экс-депутат Кургана снялся с выборов

Виктор Дударев подал заявление о снятии кандидатуры с праймериз ЕР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший депутат гордумы Кургана Виктор Дударев передумал участвовать в выборах в городской парламент. Об этом он рассказал URA.RU.

«Я снялся с городских выборов», — сообщил Дударев. Он отметил, что 21 мая забрал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».

«Дударев подал заявление о снятии кандидатуры. В ближайшее время его рассмотрит оргкомитет», — объяснили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ЕР. Экс-депутат не стал раскрывать URA.RU причины своего отказа от участия в выборах.

Дударев был депутатом гордумы Кургана прошлого созыва. В 2019 году он выдвигался на выборы в новый состав городского парламента по округу №2, но уступил по количеству голосов представителю КПРФ Наталье Воробьевой. В 2020 году она вошла в состав облдумы, из-за чего в 2021 году будут проводиться довыборы в гордуму. 14 мая появилась информация, что Дударев стал участником праймериз ЕР.

В конце апреля от участия в праймериз «Единой России» перед выборами в гордуму Кургана отказался заместитель гендиректора предприятия «Кургандормаш» Юрий Авдалов. Он заявился на праймериз 15 апреля.