В будущем электромобиль Tesla будут российской сборки (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в России может появиться завод по производству электромобилей Tesla. Глава корпорации заявил об этом на российском форуме «Знания». Также Маск ищет возможность наладить производство в Казахстане и других странах СНГ.

Заявление Маска было неоднозначно воспринято россиянами. Пока главы регионов бьются за право построить завод на своей территории, в соцсетях задаются вопросом, где владельцы Tesla будут ее заряжать. URA.RU собрало самые яркие реакции на слова Илона Маска об открытии завода Tesla в России.

При открытии завода в России и Илона Маска могут возникнуть проблемы Скрин: Twitter

Возможно, строительство завода Tesla в России является коварным планом… Скрин: Twitter

Россияне готовы принять заводы Илона Маска, но при одном условии Скрин: Twitter

В соцсетях считают, что у российской Tesla останутся недостатки отечественного автопрома Скрин: Twitter

А другие начали подсчитывать свои сбережения на покупку электромобиля Tesla Скрин: Twitter

Если завода Tesla не будет, то можно адаптировать этот электромобиль к российским реалиям Скрин: Twitter