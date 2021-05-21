Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в России может появиться завод по производству электромобилей Tesla. Глава корпорации заявил об этом на российском форуме «Знания». Также Маск ищет возможность наладить производство в Казахстане и других странах СНГ.
Заявление Маска было неоднозначно воспринято россиянами. Пока главы регионов бьются за право построить завод на своей территории, в соцсетях задаются вопросом, где владельцы Tesla будут ее заряжать. URA.RU собрало самые яркие реакции на слова Илона Маска об открытии завода Tesla в России.
При открытии завода в России и Илона Маска могут возникнуть проблемы
Скрин: Twitter
Возможно, строительство завода Tesla в России является коварным планом…
Скрин: Twitter
Россияне готовы принять заводы Илона Маска, но при одном условии
Скрин: Twitter
В соцсетях считают, что у российской Tesla останутся недостатки отечественного автопрома
Скрин: Twitter
А другие начали подсчитывать свои сбережения на покупку электромобиля Tesla
Скрин: Twitter
Если завода Tesla не будет, то можно адаптировать этот электромобиль к российским реалиям