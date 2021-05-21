В соцсетях обрадовались словам Илона Маска о заводе Tesla в РФ. «Пригодится для национализации»

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Собрание учредительского совета Ельцин Центра в кофейне Papa Carlo. Екатеринбурга, автомобиль, элитное авто, tesla, премиум авто
В будущем электромобиль Tesla будут российской сборки (архивное фото) Фото:

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в России может появиться завод по производству электромобилей Tesla. Глава корпорации заявил об этом на российском форуме «Знания». Также Маск ищет возможность наладить производство в Казахстане и других странах СНГ.

Заявление Маска было неоднозначно воспринято россиянами. Пока главы регионов бьются за право построить завод на своей территории, в соцсетях задаются вопросом, где владельцы Tesla будут ее заряжать. URA.RU собрало самые яркие реакции на слова Илона Маска об открытии завода Tesla в России.

При открытии завода в России и Илона Маска могут возникнуть проблемы
Возможно, строительство завода Tesla в России является коварным планом…
Россияне готовы принять заводы Илона Маска, но при одном условии
В соцсетях считают, что у российской Tesla останутся недостатки отечественного автопрома
А другие начали подсчитывать свои сбережения на покупку электромобиля Tesla
Если завода Tesla не будет, то можно адаптировать этот электромобиль к российским реалиям

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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