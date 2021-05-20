Курган претендует на получение почетного звания, как у Тюмени

Власти Кургана не теряют надежду на присвоение ему звания «Город трудовой доблести» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган может стать одним из следующих городов, которые получат почетное звание «Город трудовой доблести». Администрация Кургана продолжает собирать необходимые для этого документы, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Накануне указом президента РФ Владимира Путина звание «Город трудовой доблести» получили 12 городов России, в том числе Тюмень и Каменск-Уральский.

«В настоящее время продолжается сбор документов, обработано большое количество архивных документов. На днях получено заключение Российской академии наук о том, что Курган достоин присвоения этого звания», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Документы о присвоении Кургану звания «Город трудовой доблести» планируют направить в оргкомитет в ближайшее время.

Администрация Кургана создала рабочую группу, которая готовила документы на присвоение Кургану почетного звания в феврале, сообщало ранее URA.RU. Ее возглавлял Андрей Потапов — на тот момент глава Кургана. 9 мая на Параде Победы Потапов публично заявлял, что мэрия направила документы на присвоение городу этого звания.

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам, в том числе Тюмени и Каменску-Уральскому. 11 из этих городов предложил президенту первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Город трудовой доблести» — почетное звание, установленное в марте 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». В 2020 году его присвоили 20 городам, в том числе уральским: Нижнему Тагилу, Екатеринбургу, а также Магнитогорску, Челябинску и Перми.