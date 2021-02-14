Курган претендует на получение нового почетного звания

Курган будет бороться за почетное звание «Город трудовой доблести» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана готовит документы на присвоение Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». Для этого администрацией создана специальная рабочая группа, сообщает пресс-служба мэрии.

«Постановлением администрации города Кургана создана рабочая группа, которая готовит документы на присвоение нашему городу почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“», — говорится в сообщении. Через библиотечную информационную систему организован сбор подписей в поддержку ходатайства о присвоении Кургану почетного звания. Оставить подписи в библиотеках можно до конца февраля.

Согласно документу, опубликованному на сайте муниципалитета, рабочую группу возглавляет лично глава Кургана Андрей Потапов. Также в ее состав входят первый замглавы города Андрей Жижин, замглавы города по соцполитике Елена Ситникова, профессор кафедры истории Курганского госуниверситета Владимир Менщиков, чиновники, депутаты гордумы, работники музеев и библиотек, общественники — всего 16 человек.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли существенный вклад в обеспечение военных действий для победы в Великой Отечественной войне. «В город были эвакуированы несколько промышленных предприятий из европейской части СССР. Курганцы самоотверженно трудились, выполняя заказы для фронта, собирали средства в фонд обороны — на строительство военных кораблей, танков, самолетов», — напоминают в пресс-службе мэрии.

Звание «Город трудовой доблести» появилось в РФ в 2020 году. Его уже присвоили 20 городам, среди которых есть и уральские: Нижний Тагил, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Пермь.