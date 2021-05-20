Путин дал новое звание большему числу городов, чем его просили

Владимир Путин подписал указ о признании 12 муниципалитетов РФ «Городами трудовой доблести» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам. Одними из них стали Тюмень и Каменск-Уральский. Указ глава государства подписал 20 мая.

«Президент подписал Указ „О присвоении почетного звания Российской Федерации ‚Город трудовой доблести‘, — говорится на сайте Кремля. В список из 12 городов вошли Тюмень и Каменск-Уральский. Помимо них звание получили Барнаул, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Предложение наделить города России, включая Тюмень и Каменск-Уральский, новым статусом ранее прозвучало от первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака. Турчак при этом говорил только об 11 городах, не упоминая Чебоксары. Путин согласился с идеей чиновника в ходе заседания оргкомитета «Победа». При этом источники в правительстве Свердловской области ранее сообщали, что получить звание надеялись также Серов, Первоуральск и Ирбит.