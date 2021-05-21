Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla

Маск хочет открыть заводы в странах СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla. Об этом министерство заявило в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в сообщении.

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в России может появиться завод по производству электромобилей Tesla. Глава корпорации заявил об этом на российском форуме «Знания». Также Маск ищет возможность наладить производство в Казахстане и других странах СНГ. Сроки, в которые произойдет открытие заводов, не уточнялись, пишет телеканал 360. Российские губернаторы активно включились в обсуждение, так, первый в стране завод Tesla предлагают открыть в Калужской области.