Юрист рассказал о неожиданном запрете для дачников

Юрист объяснил, когда дачников могут наказать за петрушку Фото: Анна Майорова © URA.RU

За изготовление масла из семян петрушки кудрявой можно получить уголовное наказание. Об этом сообщил правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — объяснил он в разговоре с агентством «Прайм». Корчаго отметил, что семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивание и употребление зелени абсолютно законно.

Однако, по словам юриста, за культивацию семян с целью получения наркотического масла полагается ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Нарушители могут быть наказаны штрафом до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до трех месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, отметил Корчаго.

Ранее также стало известно, что российских дачников могут оштрафовать, причем неоднократно, за самовольный захват пустующей земли. Также в нынешнем году в силу вступило еще несколько нововведений для дачников. Так, владельцам, на чьих участках произрастают сорняки, грозит штраф до 500 рублей, напоминает RT. Штраф за разведение скота на продажу на своем участке составит от 10 до 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости земли.