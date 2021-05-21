Пушков раскрыл, что ждет Google и Facebook в России

IT-компаниям придется выполнять требования властей РФ, чтобы не потерять пользователей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зарубежные IT-компании Google и Facebook будут вынуждены открыть в России свои представительства, чтобы не потерять «огромную часть информационного рынка». Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Сейчас в Госдуме готовят законопроект, который обяжет зарубежные интернет-компании открывать в России официальные представительства. Речь идет об информационных медиа с ежедневной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, уточняет RT. Авторы проекта объясняют, что новый закон с 2022 года позволит обязывать компании удалять запрещенный контент. Пушков уверен, что IT-гиганты выполнят требования властей РФ.

«Я не предвижу того, что Google или Facebook откажутся регистрироваться в России. Если они откажутся регистрироваться, то будут заблокированы и потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности», — поделился с ТАСС пермский сенатор.

Аналогичный закон о представительствах медиа действует в Турции. Требования Анкары уже выполнили сервисы Facebook и Instagram.