Российское судно возобновило строительство «Северного потока — 2»

Ранее власти Германии разрешили продолжить проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российское судно «Фортуна» продолжило работы по укладке труб для газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«„Фортуна“ в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениям», — приводит DPA сообщение пресс-службы. Это стало возможным после соответствующего разрешения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод из России в Германию. В начале мая Берлин временно приостановил проект. Против строительства выступают в США. ПРи этом от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG Вашингтон отказался, тогда как в отношении российских компаний и судов — ввел новые.