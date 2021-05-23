Российское судно возобновило строительство «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Ранее власти Германии разрешили продолжить проект Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российское судно «Фортуна» продолжило работы по укладке труб для газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«„Фортуна“ в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениям», — приводит DPA сообщение пресс-службы. Это стало возможным после соответствующего разрешения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод из России в Германию. В начале мая Берлин временно приостановил проект. Против строительства выступают в США. ПРи этом от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG Вашингтон отказался, тогда как в отношении российских компаний и судов — ввел новые.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...