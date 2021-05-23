Депутат Госдумы назвал блестящим задержание основателя NEXTA

Лысаков высказался о задержании Протасевича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Беларуси провели блестящую спецоперацию с оперативной точки зрения, а также разыграли возможный теракт. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую, с оперативной точки зрения, спецоперацию. И отследили „объект“, и его сопроводили, и разыграли возможный теракт и, фактически, принудили самолет сесть, и, наконец, „приняли“ в надежные руки», — написал Лысаков в своем telegram-канале. По его словам, это серьезный ход в отношении «упитанных и непуганных авторов ресурсов». Авторы telegram-канала провоцируют людей на столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов, считает Лысаков. «Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — отметил депутат.

Ранее основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс, сообщает «Национальная служба новостей». Самолет почти достигнул точки назначения, но изменил траекторию из-за сообщения о минировании. СК Беларуси возбудил уголовное дело о ложном минировании. Протасевичу может грозить смертная казнь. Его обвиняют в организации митингов и возбуждении социальной вражды.