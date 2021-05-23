Депутат Госдумы назвал блестящим задержание основателя NEXTA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в РИА Лысакова Вячеслава. Москва, лысаков вячеслав
Лысаков высказался о задержании Протасевича Фото:
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Беларуси провели блестящую спецоперацию с оперативной точки зрения, а также разыграли возможный теракт. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую, с оперативной точки зрения, спецоперацию. И отследили „объект“, и его сопроводили, и разыграли возможный теракт и, фактически, принудили самолет сесть, и, наконец, „приняли“ в надежные руки», — написал Лысаков в своем telegram-канале. По его словам, это серьезный ход в отношении «упитанных и непуганных авторов ресурсов». Авторы telegram-канала провоцируют людей на столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов, считает Лысаков. «Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — отметил депутат.

Ранее основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс, сообщает «Национальная служба новостей». Самолет почти достигнул точки назначения, но изменил траекторию из-за сообщения о минировании. СК Беларуси возбудил уголовное дело о ложном минировании. Протасевичу может грозить смертная казнь. Его обвиняют в организации митингов и возбуждении социальной вражды.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...