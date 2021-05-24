Инженер парка назвал опасным популярный способ защиты от клещей

Репелленты работают эффективнее, если одежда обрабатывается ими задолго до похода в лес Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Использование репеллентов (отталкивающих средств) против клещей прямо перед заходом в лес может привести к снижению эффективности препаратов и оставить человека незащищенным. Аэрозоль в этом случае сдувается ветром и не попадает в достаточном количестве на одежду. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный инженер парка «Оленьи ручьи» (Свердловская область) Сергей Смольников.

«Когда ветер сильный, то если побрызгать одежду перед заходом в лес, половина репеллентов уйдет на друзей, половина — на кусты», — подчеркнул Смольников. По его словам, готовить одежду необходимо заранее.

Обработать костюм репеллентами, поделился опытом эксперт, можно перед поездкой в лес, накануне, и положить его в большой полиэтиленовый мешок. «Допустим, вы собрались завтра ехать. Обработали одежду, и пусть она в большом полиэтиленовом мешке лежит. Аэрозоль в мешке разлетелся, отпотел. Приехали на место, достали одежду и переоделись. Желательно, чтобы она была светлая. Во-первых, в черном жарко, во-вторых, на черное реагирует комар, овод, вся мошкара. И на белой одежде клеща сразу видно», — отметил Смольников.

В беседе с URA.RU санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор компании «Добролов» Николай Дубинин подчеркнул, что костюм для похода в лес нужно обрабатывать репеллентами очень тщательно. «Желательно иметь энцефалитный костюм. Если такого нет, то нужно обрабатывать комплект одежды. Он раскладывается на земле, щедро обрабатывается репеллентами и потом этот костюм нужно отложить до посещения в лес», — отметил он. Дубинин добавил, что клещ, попав на одежду и получив дозу препарата, в итоге не доходит до цели.

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