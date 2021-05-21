Доходы нового главы Шадринска оказались ниже, чем у подчиненных

Доходы Антона Мокана в 2020 году превысили 1,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Врио главы Шадринска Курганской области Антон Мокан по итогам 2020 года задекларировал доход, превышающий 1,5 млн рублей. Это оказалось ниже, чем у некоторых его подчиненных. Декларации шадринских чиновников опубликованы на сайте муниципалитета.

Доходы Мокана в 2020 году составили 1,57 млн рублей. «Из них доход по основному месту работы — 23 381,69 рубля», — указано в декларации. Мокан отчитывался о доходах в качестве первого замглавы Шадринска. На этой должности он находится с 17 декабря 2020 года, а ранее работал на Шадринском автоагрегатном заводе. У Мокана есть квартира площадью 35,6 кв.м и автомобиль Kia TF Optima.

Замглавы Шадринска по социальным вопросам Вера Заговеньева по итогам 2020 года отчиталась о доходе в 7,74 млн рублей, но с учетом продажи имущества (доход по основному месту работы — 663 тысячи рублей). У нее есть половина земельного участка, половина дома на 81,3 кв.м и квартира площадью 43,8 кв.м, но нет машины.

Доходы руководителя финансового отдела Татьяны Беляевой составили 1,81 млн рублей, также с учетом продажи имущества (доход по основному месту работы — 669 тысяч рублей). У нее есть две квартиры площадью 60,3 и 39,5 кв.м, машин в собственности нет.

Экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин, ушедший в отставку в начале апреля, по итогам 2019 года декларировал доход в 4,44 млн рублей. Это оказалось больше, чем доходы губернатора Вадима Шумкова (4,185 млн рублей в 2019 году). Отмечалось, что доходы Ермишкина также были указаны с учетом продажи имущества. Доход по основному месту работы составлял 1,24 млн рублей.