Алексей Текслер призвал всех принять участие в голосовании на выборах в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинский губернатор Алексей Текслер 25 мая закончил свое послание законодательному собранию региона слоганом, с которым во главе списка ЕР пойдет на выборы в Госдуму. Об этом сообщил URA.RU источник в «Единой России».

«Я приглашаю все вас принять участие в голосовании на выборах в Госдуму. — заявил Текслер, заканчивая выступление. — Если кратко сформулировать, то чем мы руководствуемся — это: „Забота. Работа. Результат“. Важно помнить об этом каждый день».

«Это и есть лозунг Текслера на выборах, — рассказал URA.RU источник в ЕР. — Скоро появятся баннеры с такими словами». Текслер руководит региональным отделением ЕР и на выборах в Госдуму возглавит партийные списки. Сейчас в ЕР проходит праймериз, который завершится 30 мая. Сам Текслер участия в праймериз не принимает, губернаторы от этой процедуры освобождены.

Выступая перед депутатами заксобрания, представителями политической и бизнес-элиты региона, Текслер назвал ряд проектов, намеченных к реализации в регионе. Среди них завершение строительства метро, обновление транспорта, привлечение новых инвестиций в регион, создание гигантского спортивного комплекса в Челябинске, перспектива присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту.

Текслер заявил, что в регионе должны исчезнуть депрессивные территории. «Подавляющее большинство обозначенных мною целей, планов развития и задач власти — это результат нашей с вами совместной работы», — отметил губернатор. В 14 часов депутаты соберутся в здании ЗСО, чтобы принять отчет главы региона.