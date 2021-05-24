24 мая 2021
21 мая 2021

Газовая служба в ЯНАО не реагирует на экстренные вызовы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка газового оборудования газовой службой. Челябинск, газовая плита, газовое оборудование, газовая служба, газовщик
Жильцам многоквартирного дома пришлось вызывать ГУ МЧС России по ЯНАО Фото:

Жители Салехарда жалуются на бездействие городской газовой службы. Как рассказывают люди в социальных сетях на вызов о запахе газа в доме специалисты отказались приезжать.

«Оператор женщина, спросила, что случилось, мы ответили, что пахнет газом. Ответ убил: „Дом ваш не газовый, мы не приедем“. Муж перезвонил в ЕДДС и спросил, как действовать, тогда нам сказали, вызывать пожарных», — пишет Ирина Сорокина в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде».

Также девушка отметила, что после приезда пожарных, диспетчер газовой службы сразу же перезвонил и направил аварийную бригаду на адрес. Несмотря на то, что специалисты приехали без необходимой аппаратуры, измеряющей уровень газа, но утечку все же нашли по запаху.

В самой газовой службе URA.RU опровергли обвинения. «Люди позвонили, подтвердили, что у них самих электроплита, но в подъезде пахнет газом с двух квартир. Наша бригада выехала туда и мы нашли эту утечку. Потом с ГУ МЧС России по ЯНАО перезвонили, мы тоже выехали», — отметили в службе.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда не может добиться помощи от городской полиции. Мужчина был вынужден обратиться в прокуратуру из-за бездействий силовиков, но и там разобраться с вопросом не смогли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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