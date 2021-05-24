24 мая 2021
21 мая 2021

Губернатор Артюхов потребовал исключить взятки в дорожной сфере

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти хотят минимизировать коррупционные риски в строительный сезон Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов потребовал от властей ЯНАО усилить контроль за расходованием бюджетных средств в дорожной сфере. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«К сожалению, всегда много вопросов к дорожной сфере. Прошу особое внимание уделять и приемке работ, и контролю за конфликтом интересов всех участников процесса. Прошу глав приложить все усилия, чтобы этот строительный сезон прошел с минимальными коррупционными рисками», — сказал Дмитрий Артюхов.

Помимо дорожной сферы, власти также обеспокоены контролем за расходованием средств на национальные проекты, которые финансируются из федерального и окружного бюджетов. Однако начальник УМВД России по ЯНАО Сергей Костенко добавил, что в регионе удалось повысить выявляемость коррупционных преступлений. Губернатор отметил, что активизировать работу нужно не только по выявлению коррупции, но и по возмещению ущерба бюджетам.

Ранее URA.RU сообщало, что за последний год в ЯНАО число коррупционных преступлений выросло на треть. С ростом преступлений в округе растет и сумма украденных из бюджета средств. Так, на проектирование дороги от Ныды до Медвежьего потратили около 50 млн рублей, однако ее так и не начали строить. Бывший глава Надымского района Леонид Дяченко тогда предположил, что дорога могла утонуть в болотистой почве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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