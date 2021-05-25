25 мая 2021

Писатель Проханов заявил о неизбежном слиянии Белоруссии и РФ

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко будет стремиться к сближению с Путиным, заявил Проханов Фото:

Посадка самолета в Минске и задержание основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича способствует неизбежному слиянию Белоруссии и России. Об этом заявил писатель Александр Проханов.

«Эта посадка самолета должна иметь ряд последствий. Одно из самых важных — это, наверное, уже неизбежное слияние Белоруссии и России. Это еще больший шаг на создание союзного государства», — рассказал он в эфире радио «Эхо Москвы». Проханов считает, что после этого инцидента Запад усилит свое давление на Белоруссию, а Лукошенко начнет «паническое сближение с Россией».

Ранее основатель NEXTA Роман Протасевич и София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая, напоминает телеканал 360. Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в «совершении уголовно-наказуемого деяния». Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, ему может грозить смертная казнь. После этого инцидента зарубежные авиакомпании массово начали отказываться от полетов над Белоруссией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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