Писатель Проханов заявил о неизбежном слиянии Белоруссии и РФ

Лукашенко будет стремиться к сближению с Путиным, заявил Проханов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Посадка самолета в Минске и задержание основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича способствует неизбежному слиянию Белоруссии и России. Об этом заявил писатель Александр Проханов.

«Эта посадка самолета должна иметь ряд последствий. Одно из самых важных — это, наверное, уже неизбежное слияние Белоруссии и России. Это еще больший шаг на создание союзного государства», — рассказал он в эфире радио «Эхо Москвы». Проханов считает, что после этого инцидента Запад усилит свое давление на Белоруссию, а Лукошенко начнет «паническое сближение с Россией».

Ранее основатель NEXTA Роман Протасевич и София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая, напоминает телеканал 360. Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в «совершении уголовно-наказуемого деяния». Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, ему может грозить смертная казнь. После этого инцидента зарубежные авиакомпании массово начали отказываться от полетов над Белоруссией.