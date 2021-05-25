Участники рынка предупредили о росте цен на частные дома и дачи

В России на 8-10% могут подорожать частные дома и дачи. Подорожание связано с высоким спросом на подобное жилье, его дефицитом и ростом стоимости стройматериалов. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.
По его словам, за год цены на загородное жилье в России увеличились на 20%. «По итогам 2021 года они могут вырасти еще на 8—10%», передают его слова «Известия».
По данным руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, спрос на дачи и коттеджи вырос в полтора раза в среднем по России. Так, за год этот показатель в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза. Кроме того, по его словам, в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской и Нижегородской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан отмечается наибольший дефицит предложения.
Ограничения из-за коронавируса привели к повышенному спросу на покупку загородной недвижимости в 2020 году, считает директор офиса «Центр Загородной Недвижимости» корпорации «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов. При этом россияне при покупке дома или участка вне города могут столкнуться с рядом сложностей, рассказал он в беседе с URA.RU. Кроме того, из-за пандемии коронавируса россияне начали интересоваться не только покупкой, но и арендой загородных домов и дач. В 2020 году спрос на аренду загородных домов в Тюменской области вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области за год вырос в 2,2 раза.
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