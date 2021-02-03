Одна из самых больших проблем — ипотека, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничения из-за коронавируса привели к повышенному спросу на аренду и покупку загородной недвижимости в 2020 году, считает директор офиса «Центр Загородной Недвижимости» корпорации «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов. При этом россияне при покупке дома или участка вне города могут столкнуться с рядом сложностей, рассказал он в беседе с URA.RU.

«Если дом недостроенный, сложнее с кредитом. Придется отдавать деньги за жилье и одновременно тратить средства на его достройку, причем без возможности проживания там. Кредит лучше брать для постройки „с нуля“ — на участке. Но если нет навыков строителя, появляются некоторые риски: придется тратить время на поиск строителей-профессионалов. Но даже тут нет гарантии, что дом построят качественно», — пояснил он в разговоре с URA.RU.

Также он отметил, что при приобретении участка или уже готового дома нужно обращать внимание на коммуникационные составляющие (электричество, газ) и инфраструктура (дороги, транспорт, магазины). Об этом говорит и руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских. «Обращают внимание на беговые и велодорожки, ширину улиц, а также на то, чистят ли их зимой, инфраструктуру — магазины, садики. Из-за того, что в России разрешили регистрации на дачах, многие туда переехали, но в некоторых дачных кооперативах не хватает электричества, кто-то мерзнет из-за отсутствия отопления», — пояснил он агентству.

Еще одной проблемой, по мнению эксперта, является то, что на дачу сложнее взять ипотеку, чем на квартиру. «Кроме „Сбера“ никто из банков не заточен под это. Кредитные организации не хотят рисковать», — отметил Камельских.

Из-за пандемии коронавируса россияне начали интересоваться не только покупкой, но и арендой загородных домов и дач. В 2020 году спрос на аренду загородных домов в Тюменской области вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области за год вырос в 2,2 раза.