Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск

Лукашенко хочет обсудить с Путиным и Байденом ситуацию в Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Минске, чтобы обсудить ситуацию в Беларусь. С таким предложением выступил глава республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями и членами Конституционной комиссии.

Лукашенко обратил внимание, что на саммите Путин и Байден планируют обсудить Украину и Беларусь. «Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — приводит издание «Белта» слова Лукашенко.

Первая очная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. На саммите лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблему стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов и пандемию коронавируса, пишет RT. В Кремле призывают не ожидать серьезных изменений в отношениях между странами после встречи президентов.

За последний год Беларусь неоднократно появлялась в международной повестке. Летом и осенью 2020 года Европа обсуждала массовые протесты и жесткие задержания в республике, которые проходили после президентских выборов. А в мае 2021 года страны Евросоюза обвинили власти Беларуси в государственном терроризме и отказались от полетов над страной после посадки самолета в Минске, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.