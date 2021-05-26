Жертву тюменского срочника Шамсутдинова выписали из больницы

Евгений Графов провел в больнице полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменского солдата Евгения Графова, который стал одной из жертв массового расстрела в воинской части под Читой, устроенного тюменцем Рамилем Шамсутдиновым, выписали из больницы. Об этом сообщила журналистам его мать Ирина Графова. Она уточнила, что ее сын находится в сознании, но самостоятельно передвигаться не может.

«Евгений Графов, которого тяжело ранил в голову сослуживец Рамиль Шамсутдинов, уже два месяца находится дома. С момента трагедии прошел год и семь месяцев. Тогда срочник расстрелял десятерых военных, выжили только двое, один из них — Евгений Графов из Аромашево. После массового расстрела молодой человек прошел длительное лечение, этой весной его выписали из больницы. Сейчас он находится в сознании, может говорить, узнает близких, но самостоятельно не передвигается», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова матери срочника Ирины Графовой.

Она уточнила, что Графов находится дома в ожидании дальнейшей реабилитации. Лечение срочника продолжится в одной из больниц поселка Голышманово (Тюменская область). Получить комментарий Ирины Графовой URA.RU не удалось. Ее номер телефона в открытых источниках отсутствуют. На сообщения журналистов в соцсетях она не ответила.

Ранее URA.RU писало о том, что 25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Жертвами солдата стали 10 человек: восемь из них погибли на месте. Двое, в том числе, Евгений Графов, получили тяжелые ранения. 21 января Шамсутдинова признали виновным и приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима. Свой поступок он объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами в части.