РБК: европейские авиакомпании изменят маршруты полетов в Россию

Росавиация планирует разрешить европейским авиакомпаниям летать в РФ в обход Беларуси. Об этом сообщили источник, близкий к Минтрансу.
«В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам», — передает слова собеседника РБК.
Сейчас власти прорабатывают обновленные маршруты для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии. Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.
Основатель запрещенного в Белоруссии telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая. Они летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Пару арестовали на два месяца, а западные страны начали массово ограничивать авиасообщение с Белоруссией. Несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.
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