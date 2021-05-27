РБК: европейские авиакомпании изменят маршруты полетов в Россию

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Споттинг в аэропорту
Авиакомпании ждут разрешения российской стороны для смены маршрутов Фото:

Росавиация планирует разрешить европейским авиакомпаниям летать в РФ в обход Беларуси. Об этом сообщили источник, близкий к Минтрансу.

«В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам», — передает слова собеседника РБК.

Сейчас власти прорабатывают обновленные маршруты для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии. Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.

Основатель запрещенного в Белоруссии telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая. Они летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Пару арестовали на два месяца, а западные страны начали массово ограничивать авиасообщение с Белоруссией. Несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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