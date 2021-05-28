Убыточный свердловский завод Вексельберга назвал имя нового главы

На свердловском заводе Вексельберга вместо управляющей компании будет новый гендиректор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент управляющей компанией «Алюминиевые продукты» Андрей Берсенев возглавил Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее завод расторг контракт с управляющей компанией «Алюминиевые продукты», которая руководила предприятием с 2015 года.

«Берсенев Андрей Сергеевич 21 мая 2021 года назначен на должность генерального директора ОАО „КУМЗ“ на основании решения Совета директоров ОАО „КУМЗ“ от 21 мая 2021 года», — говорится в сообщении. Имя гендиректора ранее не раскрывали, ссылаясь на ограничения, предусмотренные законодательством РФ.

Берсенев окончил Красноярский государственный университет (1997 год) и Красноярский институт цветных металлов и материаловедения Сибирского Федерального университета (2017 год). В алюминиевой отрасли трудится около 20 лет. В 2012—2019 годы работал гендиректором ООО «Красноярский металлургический завод», в 2019—2020 годах — руководителем направления Дивизиона Даунстрим объединенной компании «Русал», с 14 октября 2020 года работал президентом управляющей компании «Алюминиевые продукты».

Чистый убыток Каменск-Уральского металлургического завода, который через ООО «Ренова-актив» аффилирован с миллиардером Виктором Вексельбергом, в 2020 году составил 7,1 млрд рублей (второе место по объему убытка в Свердловской области), а в первом квартале 2021 года — 577 млн рублей. Пережить коронакризис компании не помогли субсидии государства, которые в пандемию полагались предприятию, включенному в список системообразующих компаний для экономики России. Еще одной проблемой для актива «Реновы» в 2020 году стали планы Минторга США по включению завода в санкционный список.