Топ-5 свердловский компаний, потерявших больше всех в кризис

Самые большие убытки по итогу 2020 года понесло АО «РМК» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Пандемия коронавируса в 2020 году стала не только поводом для заработка, но и нанесла ущерб бизнесу России. Среди них оказались свердловским компании, которые по итогу прошлых лет отчитывались о миллиардной прибыли, системообразующие предприятия Среднего Урала и филиалы крупных госкорпораций. О том, кто из бизнесменов с активами в регионе потерял больше всех от последствий коронакризиса — в материале URA.RU. Все данные предоставлены самими компаниями и размещены на сайтах раскрытия информации.

Глава РМК Игорь Алтушкин продолжает заниматься благотворительностью, несмотря на рекордные убытки собственной компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

1. Русская медная компания (металлургия) — 7,6 млрд рублей

Русская медная компания, которая входит в группу РМК бизнесмена Игоря Алтушкина в 2020 году понесла рекордный убыток за всю историю существования — 7,6 млрд рублей (2019 год — прибыль в 6,1 млрд рублей). Потери сформировались на фоне десятикратного роста прочих расходов РМК (с 1,57 до 15,4 млрд рублей) и многократного падения прочих доходов (с 6,9 млрд до 565,5 млн рублей). При этим выручка компании по итогам года выросла на 55,8% и составила 90,6 млрд рублей.

Несмотря на рекордные потери, Игорь Алтушкин продолжает заниматься благотворительностью в регионах присутствия РМК. Меценат помогает как в рамках работы фонда святой Екатерины, так и по собственным проектам. Среди последних акций — организация шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки для медиков, которые работали в пандемию в COVID-госпиталях.

Минторг США включил Каменск-Уральский металлургический завод в санкционный список Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

2. Каменск-Уральский металлургический завод (металлургия) — 7,1 млрд рублей

Чистый убыток Каменск-Уральского металлургического завода, который через ООО «Ренова-актив» аффилирован с миллиардером Виктором Вексельбергом, в 2020 году составил 7,1 млрд рублей (2019 год — прибыль в 1,7 млрд рублей). При этом выручка компании упала не так значительно — с 26,6 до 25 млрд рублей.

Пережить коронакризис компании не помогли субсидии государства, которые в пандемию полагались предприятию, включенному в список системообразующих компаний для экономики России. Еще одной проблемой для актива «Реновы» в 2020 году стали планы Минторга США по включению завода в санкционный список.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассчитывает, что по итогу 2021 года компания получить прибыль в миллиард рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

3. Уральские авиалинии (авиаперевозки) — 5,8 млрд рублей

Главный авиаперевозчик Урала в 2020 году, как и большинство компаний в данном списке, понес рекордный убыток за всю историю существования — 5,8 млрд рублей (2019 год — прибыль в 2 млрд рублей). До этого единственным в истории компании годом, когда был зарегистрирован убыток был 2010-й (убыток в 378,5 млн рублей). Несмотря на ограничение авиаперелетов в пандемию топ-менеджерам «Уральских авиалиний» удалось отработать второе полугодие 2020 года.

Авиаперевозчик, мажоритарная часть акций которого принадлежит гендиректору Сергею Скуратову, в пандемию оказался на грани банкротства. Только после обращения экс-полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова, Сбербанк выдал кредиты перевозчику сначала на три миллиарда рублей, а потом еще на 403 млн рублей.

4. «СКБ-Банк» (финансовые услуги) — 3,85 млрд рублей

«СКБ-Банк» по итогам 2020 года получил чистый убыток в размере 3,85 млрд рублей (2019 год — прибыль в 222,7 млн рублей). Большая часть потерь пришлась на основного акционера компании — бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Среди причин неудачного года в финансовом плане —снижение и высокая волатильность цен на многие биржевые товары, существенное снижение активности и котировок на рынке акций, значительное снижение курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Дмитрий Пумпянский по итогам деятельности «СКБ-Банка» в 2020 году потерял почти 3,5 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне больших убытков в свердловском банке прошли кадровые перестановки. Осенью 2020 года Василий Кочнев покинул пост зампредседателя правления «СКБ-Банка». На его пост был назначен Константин Хлызов, который будет курировать развитие инвестиционного блока. Среди его преимуществ — 25-летний опыт работы в банковской сфере и на рынке ценных бумаг.

5. Уральский завод химического машиностроения (машиностроение) — 2,95 млрд рублей

Чистый убыток «Уралхимммаша», конечным владельцем которого является Газпром, в 2020 году составил 2,95 млрд рублей (2019 год — прибыль в 35,8 млн рублей). Ранее самым провальным годом в финансовом плане был 2012-й, когда убытки завода составили 2,5 млрд рублей. В 2020 году предприятие уступает себе в сравнении с 2019 годом: падение выручки (с 5 до 3,8 млрд рублей), рост прочих расходов (с 310,5 млн рублей до 2,1 млрд рублей) и падение поступлений от продажи продукции (с 4,8 до 3,1 млрд рублей).

На фоне рекордных убытков в 2020 году совет директоров «Уралхиммаша» сменил руководителя завода. Александр Максимов, руководившим предприятием с марта 2019 года досрочно сложил полномочия, а его место осенью прошлого года занял Сергей Карачков. Оценить результаты его деятельности пока невозможно.